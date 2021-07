Iris Mittenaere trompée : ce jour où elle a "grillé" l'un de ses ex sur Instagram

En amour, Iris Mittenaere est comblée. Depuis 2019, elle file le parfait amour avec Diego El Glaoui. Et sur sa page Instagram, la Miss France affiche leur complicité via des photos largement commentées par sa communauté. Récemment, le couple a posé ses valises en Corse pour un séjour en amoureux. L'occasion pour la jeune femme de prendre la pose en maillot de bain, jamais bien loin de sa moitié.

En janvier dernier, dans un entretien accordé au Parisien TV Magazine, Iris Mittenaere s'était confiée sur son histoire d'amour avec Diego El Glaoui. "J'ai envie de me marier, mais ce n'est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu... On a la même vision des choses même si nous venons d'univers très différents. Diego est Marocain et a grandi à Paris. Moi, je viens du Nord, j’ai été élevée à la campagne… Nous sommes très complémentaires", disait-elle.

"J'ai grillé des photos d'une meuf..."

Mercredi 7 juillet 2021, Iris Mittenaere a proposé à ses abonnés une "soirée potins". Ainsi, ces derniers ont partagé avec elle leurs anecdotes les plus insolites ou les plus folles. "Mon chéri s'est fait un ami. Il est venu prendre l'apéro : surprise, c'est mon ex. Qui dit mieux", a posté un abonné. "En ayant eu un accrochage en voiture, la conductrice en faute est devenue ma femme", a poursuivi un autre.

La Miss France n'a elle aussi pas échappé à la règle. Ainsi, elle a raconté comment elle a "grillé" l'un de ses ex qui la trompait. "Vous êtes nombreux à me le demander... Moi... Un jour sur Instagram dans 'explorer', j'ai grillé des photos d'une meuf dans l'appart de mon mec à l'époque... (J'ai bien reconnu les lieux). C'est comme ça que j'ai compris. Thanks Instagram de mettre en avant des profils ayant des choses 'en commun'", a-t-elle écrit.

Par Non Stop People TV