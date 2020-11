Isabelle Adjani dans Marleau : Cette anecdote déroutante sur les Spice Girls

Ce mardi 3 novembre est rythmé par les élections américaines. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le nouveau locataire de la Maison-Blanche ? En attendant les résultats qui tomberont dans la nuit du 3 au 4 novembre en France, à cause du décalage horaire, les Français pourront retrouver deux épisodes de la série, "Capitaine Marleau", qui cartonne sur France 3. Cependant, pas inédits au programme, mais deux rediffusions. Dans le premier diffusé à 21h05, intitulé "Ne plus mourir, jamais", les fans d'Isabelle Adjani auront le plaisir de la revoir puisque l'actrice fait une apparition en guest. Âgée de 65 ans, Isabelle Adjani a marqué toute une génération et possède de nombreuses anecdotes qui ne peuvent que susciter quelques sourires...

Un souvenir qui reste gravé !

Lors d'une précédente interview accordée au Journal du dimanche, Isabelle Adjani s'est remémorée un souvenir qui date de 1997 et qui concerne le célèbre groupe des Spice Girls. Alors qu'elle était la jeune présidente du jury du Festival de Canne, l'actrice avait décidé de se coucher tôt pour être en forme. De plus, son fils, Gabriel-Kane Day-Lewis, âgé de deux ans et demi à cette époque, l'accompagnait. Cependant, ses plans sont quelque peu tombés à l'eau puisqu'elle a été dérangée par un concert sur la Croisette. "Un soir de 1997, les Spice Girls étaient en concert sur la Croisette et faisaient un boucan d'enfer sous ma fenêtre du Majectic. Béatrice Dalle, que j'adore, leur a crié de se taire en les traitant de putes, c'était drôle", s'est-elle souvenue nostalgique. Une anecdote qui reste gravée et qui prouve le franc-parler de l'actrice !

