Isabelle Balkany accusée de fraude fiscale : son coup de gueule contre les salaires des maires dans TPMP

En mars 2020, Patrick et Isabelle Balkany étaient condamnés pour à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Face à leur état de santé critique, leur incarcération n'a pas eu d'effet immédiat et ils ont ainsi eu la possibilité de rester à leur domicile.



Ce jeudi 18 février 2021, BFMTV a révélé que les époux ont obtenu gain de cause après avoir demandé un aménagement de peine. Les anciens élus de Levallois seront placés sous bracelet électronique au mois de mars dans le cadre de leur condamnation à trois ans de prison pour fraude fiscale.

Quelques heures après cette annonce, la femme de Patrick Balkany a signé une apparition plutôt remarquée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Tour à tour, ce jeudi 18 février, les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont donc revenus sur l'affaire Balkany en posant des questions à la femme politique de 73 ans. Après être revenue sur sa tentative de suicide, mais aussi sur la petite danse de Patrick Balkany qui a fait polémique lors de la Fête de la Musique, Isabelle Balkany a fait des déclarations sur les salaires des maires en France.

Isabelle Balkany dénonce les bas salaires des maires

"Où en êtes-vous financièrement" a osé demander Isabelle Morini-Bosc. "A la retraite, point barre. Tout le reste, voilà..." a alors répondu Isabelle Balkany. "Vous pouvez donner une fourchette ?" a insisté la chroniqueuse. Et Isabelle Balkany de rétorquer : "C'est une bonne question à laquelle je ne répondrais pas." La femme politique a tenté de faire diversion : "Les députés ont une bonne retraite, mais alors les élus locaux, c'est un scandale ! C'est un scandale ce qu'ils sont rémunérés les adjoints, les maires... Ils sont misérablement payés ! Il faut le dire, ils sont payés très peu". Une plainte qui a alors fait réagir Cyril Hanouna : "Non mais arrêtez, par rapport à l'ensemble des Français...".



Bien décidée à se faire entendre, Isabelle Balkany a alors tenté d'expliquer le mode de fonctionnement de la rémunération des maires : "C'est par rapport au nombre d'habitants. Et même quand c'est une grosse ville, c'est compliqué. Il y a une enveloppe qui paie les maires et les adjoints...".





Par E.S.