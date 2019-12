Isabelle Boulay : ses rares confidences sur son couple avec Eric Dupond-Moretti

Difficile de vivre à 100% les premiers moments d'une relation lorsque celle-ci est dévoilée contre son gré. C'est l'amère expérience qu'ont fait Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti. En 2016, après une paparazzade, leur histoire d'amour est dévoilée au grand jour et à la surprise générale. Quelque peu mis face au mur, le célèbre avocat avait dans la foulée officialisé sa relation avec la chanteuse québécoise dans les colonnes du Parisien. Plus récemment, dans "20h30 le dimanche", Eric Dupond-Moretti se montrait toujours aussi agacé au sujet de cette paparazzade : "On n’avait pas choisi ce moment-là. Isabelle a un petit garçon. Elle souhaitait le protéger, il ne savait pas. On ne souhaitait pas parler de ça à ce moment-là et on nous a volé une partie de l’intimité de notre vie privée" expliquait-il encore amer. Une relation dévoilée sans délicatesse aucune, mais qui n'a en rien détruit l'amour qui existe entre ces deux-là.

"C'est une drôle de bête"

En témoignent les récentes confidences d'Isabelle Boulay. Interrogée par le Parisien, lundi 30 décembre, la chanteuse québécoise s'est confiée comme rarement auparavant autour de son couple avec Eric Dupond-Moretti. Un homme qu'elle aime et qu'elle estime : "C'est une drôle de bête, tendre, sensible, très compassionnelle. Il est très humain et en même temps, il a ce feu en lui. C'est un homme en colère" précise-t-elle. Personnage médiatique, Eric Dupond-Moretti a souvent fait parler de lui pour ses prises de positions très tranchées, et ses clients assez controversés à l'instar de Patrick Balkany. La collaboration entre les deux hommes aux caractères bien trempés a toutefois pris fin en novembre dernier, le maire de Levallois-Perret, incarcéré, n'avait plus les moyens de payer la star du barreau.

Par Sarah M