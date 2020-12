Isabelle Ithurburu : cette expérience télé qu'elle regrette énormément

Isabelle Ithurburu est aujourd'hui une journaliste sportive reconnue. Depuis 2015 la jeune femme anime l'émission "Le Canal Rugby Club" aux côtés des plus grands spécialistes du ballon ovale comme Sébastien Chabal, Thierry Dusautoir, Frédéric Michalak ou encore Cédric Heymans. Isabelle Ithurburu est restée en couple pendant de longues années avec Gonzalo Quesada avant de rencontrer Maxim Nucci, le musicien plus connu sous le nom de Yodelice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple à un sacré point en commun : la chanson ! En effet, certains ont tendance à l'oublier, mais avant d'être une spécialiste du rugby, Isabelle Ithurburu a fait une apparition remarquée à la télévision dans…La Nouvelle Star ! En 2007, la jeune femme se lance dans l'aventure et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en garde un souvenir assez traumatisant !

"C'est le pire !"

Bixente Lizarazu a évidemment décidé de questionner l'ancienne présentatrice de "Bonsoir !" sur le sujet : " Je n'ai pas l'impression que ce soit ton meilleur souvenir à la télévision (...) limite, si on pouvait ne pas en parler trop". Isabelle Ithurburu a rapidement réagi : "C'est le pire ! De toute façon, c'est foutu. C'est-à-dire que j'ai choisi de revenir à la télé - mais en fait, je n'ai pas fait exprès - et depuis, on me le ressort à chaque fois. Je pense que je n'en aurais jamais plus entendu parler si j'étais restée dans un métier classique ou en province. Après c'est le jeu. Je l'ai fait, je n'aurais pas dû."

Isabelle Ithurburu donne ensuite quelques précisions sur la manière dont elle en est arrivée là. "Ça a fait marrer mes amis de m'inscrire, et le pire, c'est que je suis allée jusqu'à Baltard. Je pensais et on pensait tous que c'était genre pour voir Marianne James, à l'époque, c'était un énorme show Nouvelle Star. Je pensais vraiment limite être dans les casseroles, sauf que je suis allée jusqu'à Baltard et là c'est l'horreur, du coup, je me suis écroulée devant je crois 5 millions de téléspectateurs. L'horreur !".

