Isabelle Morini-Bosc : les internautes choqués par son comportement lors d’un témoignage sur les violences policières

Appréciée pour sa bonne humeur et ses blagues souvent ratées, Isabelle Morini-Bosc a pourtant choqué les internautes. Ce jeudi 26 novembre 2020, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de "Touche pas à mon poste" Michel Zecler, après la diffusion de la vidéo de son passage à tabac par des policiers. Tournée par des caméras de surveillance, celle-ci montre une violence inouïe de la part de trois agents qui s’en sont pris à lui parce qu’il ne portait pas son masque en se rendant à son studio dans le XVIIe arrondissement. Pendant de longues minutes, l’homme est roué de coups de poings, de pieds et de matraques par des policiers qui ont été suspendus de leur fonction depuis la mise en ligne de la vidéo.

Alors que le producteur a témoigné de son calvaire dans TPMP, Isabelle Morini-Bosc qui est apparue quelques secondes à l’antenne, semblait s’endormir sur sa chaise. Visiblement fatiguée par le direct et son agenda surchargé, la journaliste s’est étrangement assoupie alors que tout le plateau écoutait attentivement le récit de l'invité du jour. Une attitude qui a choqué les internautes. Sur Twitter, bon nombre d’entre eux ont déploré le comportement de la journaliste.

Les internautes demande à Cyril Hanouna de recadrer Isabelle Moroni Bosc

"Moi j'en reviens toujours pas de la Isa Morini Bosc qui dort pendant l'intervention de Michel hier soir... Ou qui fait semblant de dormir car ça la saoule... En tout cas, pas d'excuses. Foutage de gueule, elle est fatiguée, qu'elle reste chez elle un peu ça nous fera du bien", "Je pence qu’il est temps de la remplacer", "Il faut savoir s'arrêter quand la fatigue est continuelle ! Pas très respectueux pour les invités et les téléspectateurs de la voir roupiller en pleine émission", "J’ai rêvé ou Isabelle Moroni Bosc tapait une sieste pendant l’interview", "Il est temps de lever le pied si elle n'est plus capable d'être présente et de compatir... C'est juste qu'elle s'en fout, elle ne vivra jamais ça... pense-t-elle, lui aussi devait le penser" et "Cyril Hanouna faudrait peut-être recadrer un peu Isabelle ! Quel manque de respect de dormir pendant un témoignage de victime…”, peut-on lire sur le réseau social. Un internaute a toutefois tenté de défendre la chroniqueuse de 'Touche pas à mon poste' : "Madame Isabelle Moroni Bosc est réveillée depuis 4h du matin, elle travaille à RTL et enchaîne ensuite, elle n'est pas toute jeune non plus".

Moi j'en reviens toujours pas de la @IsaMoriniBosc qui dors pendant l'intervention de Michel hier soir... Ou qui fait semblant de dormir car ça la saoule... En tout cas pas d'excuses foutage de gueule elle est fatiguée qu'elle reste chez elle un peu ça nous feras du bien #TPMP Chris (@christophedu30) November 27, 2020

il faut savoir s'arrêter quand la fatigue est continuelle !

pas très respectueux pour les invités et

les téléspectateurs de la voir roupiller en pleine émission #isabellemorinibosc #TPMP lili6440 (@lili64401) November 27, 2020

Madame Isabelle Moroni bosc est réveillé depuis 4h du matin elle travaille à rtl et enchaîne ensuite elle n est pas toute jeune non plus sab44100 (@sabboussot44) November 27, 2020

Par C.F.