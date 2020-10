Isabelle Morini-Bosc "peinée", elle se confie sur son physique (Exclu vidéo)

Après Pascal Soetens, Jordan de Luxe a reçu ce mardi 6 octobre Isabelle Morini-Bosc dans son émission "L'instant de luxe" sur Non Stop People". Un entretien pendant lequel elle a parlé de son rôle de chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste".

En plus d'avoir révélé la somme qu'elle touche par émission, la journaliste a révélé pourquoi elle pense que son départ est inévitable. "'Touche pas à mon poste' me quittera forcément un jour. Moi, je n'ai pas envie de quitter 'Touche pas à mon poste'. Même s'il y a forcément des jours où on se dit : 'Faut peut-être que je m'arrête'. Et pour de multiples raisons", a-t-elle dit. Elle a poursuivi son propos en parlant de Cyril Hanouna. "Quand il m'aura viré, j'espère bien qu'on restera amis. Il y a forcément un jour où il voudra me remplacer par de la chair plus fraîche".

"Je voudrais bien rester potable..."

Dans la suite de cet entretien, Jordan de Luxe a évoqué le physique d'Isabelle Morini-Bosc. Un sujet que la chroniqueuse aborde de temps en temps dans "Touche pas à mon poste". Le présentateur a voulu savoir ce qui ne lui plaît pas chez elle. "Je sais quels étaient mes points forts quand j'avais 20 ans, je sais que physiquement, endurante, je le suis toujours (...) mais bon, on voit bien que je ne suis plus ce que j'étais physiquement. Ça me peine, je voudrais bien rester potable le plus longtemps possible", a-t-elle expliqué.

A-t-elle peur de la vieillesse ? "Si la vieillesse, c'est vivre encore 150 ans, je veux bien être le Père Fouras (...) Mais si j'ai la certitude de vivre 150 ans parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Vous savez, Line Renaud disait : 'Il faut vivre chaque moment comme si c'était le dernier et vivre chaque jour comme si on ne devait jamais mourir'. C'est un peu ça", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV