Isabelle Nanty : Ces immenses stars qu’elle a connues aux cours Florent

Dans la famille Nanty, je demande le cousin ! L’actrice qui joue "Munch", une avocate sûre d’elle, est la cousine éloignée de Kristofer Hivju, l’acteur hirsute de "Game of Thrones". Aussi fou que cela puisse paraître, Isabelle Nanty a un lien de parenté avec Tormund Fléau-d'Ogres. Mais au cours de sa carrière, celle qui a connu depuis plusieurs années maintenant un succès au box-office avec "Les Tuche", a croisé bien d’autres stars et ce, dès ses études au cours Florent.

Mylème Farmer a étudié à ses côtés

Là, Isabelle Nanty croise le gratin. A 18 ans, cette fan de théâtre choisit de s’inscrire au cours Florent. Sur les bancs de l’école, elle côtoie Vincent Lindon et Agnès Jaoui, devenus depuis deux immenses acteurs français. Plus surprenant, Isabelle Nanty rencontre… Thierry Mugler et Mylène Farmer ! Le styliste et couturier français est en effet passé par le cours Florent. Et à l’époque la chanteuse franco-québécoise Mylène Farmer se destinait à une carrière de comédienne. Au micro d’Europe 1, Isabelle Nanty révélait en 2016 que toute sa promo était d’ailleurs amoureuse d’elle. Et si Mylène Farmer a depuis tracé sa route dans la musique, elle aurait aussi très bien pu devenir actrice à temps plein estime l’interprète de Munch. C’était une "super actrice, très ouverte et très curieuse", explique Isabelle Nanty. En 2018 d’ailleurs, Mylène Farmer est revenue à ses premières amours. Elle était à l’affiche du film d’horreur "Ghostland" entaché d’une polémique lors de sa sortie car l’actrice Taylor Hickson s’était gravement blessée au visage. Le film avait toutefois été salué par la critique et avait remporté trois prix lors du Festival international du film fantastique de Gérardmer.

Par Mélanie C.