Issa Doumbia amaigri : combien de kilos a-t-il perdu ?

C'est en 2016 qu'Issa Doumbia a décidé de se reprendre en main. Découvert dans la série "Nos chers voisins", l'humoriste a voulu se lancer dans un régime draconien afin de perdre ses kilos en trop. Sur le plateau de TPMP, Issa Doumbia avait révélé les raisons de sa décision : "Je pense qu’il y a eu un déclic pour les personnes qui veulent perdre du poids. Moi j’ai couru avec un enfant pendant la We Run Paris, et en fait on devait faire un parcours et pendant tout le chemin il disait : ‘allez Issa, je crois en toi, lâche pas’. Et du coup ça me boostait". Et le 21 novembre dernier sur Instagram, Issa Doumbia a pris la parole pour en dire plus sur sa perte de poids : "On me demande souvent comment j'ai fait, alors je vais vous dévoiler les phrases que j'ai souvent eues dans ma tête : Si tu tombes relève-toi, personne ne le fera à ta place !".

10 tailles de pantalon en moins

En près de 4 ans, Issa Doumbia a ainsi perdu plus de 35 kilos. L'ancien chroniqueur de TPMP a même révélé à ses fans avoir perdu 10 tailles de pantalon : "Ne doute pas de tes capacités, aujourd'hui c'est très dur, demain tu te rappelleras que c'était simple... ton frein, c'est toi ! Ta plus grande motivation, c'est toi ! Tu as le droit de douter, mais pas de reculer ! Efface le mot régime de ta tête, sois positif, car tu rééquilibres ton corps en vrai, s'il avait trop de sucre, donne-lui en moins ! Sois positif avec toi même la clef est là... reste le même, mais en meilleure santé et toi tu te motives comment ?". Et pour perdre autant de poids, Issa Doumbia a pu compter sur le soutien et les conseils de son coach YaniSport.

Par Alexia Felix