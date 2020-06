Issa Doumbia aminci de 35 kilos, il dévoile le secret de sa perte de poids

Après nous avoir donné de véritables cours de cuisine en direct tous les soirs depuis le mois de mars, Cyril Lignac fait ses adieux aux fans de l’émission "Tous en cuisine". Ce vendredi 12 juin 2020, M6 diffuse en effet la dernière du programme qui a remporté un franc succès auprès des téléspectateurs pendant le confinement et même encore après.

Pour sa dernière, Cyril Lignac invite Issa Doumbia à prendre part au cours de cuisine. L’occasion pour l’humoriste d’afficher une nouvelle fois sa silhouette amincie. En trois ans, le comédien a en effet réussi à perdre plus de 35 kilos ! Depuis 2017, celui qui crevait l’écran dans la série "Nos chers voisins", entraîne en effet ses abonnés dans les coulisses de son combat contre les kilos.

Issa Doumbia a perdu 10 tailles de pantalon

Grâce à la motivation, à une alimentation équilibrée et grâce aux exercices élaborés par YaniSport, son coach personnel, qui est aussi le coach de plusieurs anciennes Miss France, l’humoriste de 38 ans a réussi à perdre 10 tailles de pantalon !

Fier de son exploit, Issa Doumbia se livre très souvent sur sa perte de poids sur Instagram… et tente également de motiver ceux qui tentent de s’offrir une nouvelle silhouette : "On me demande souvent comment j’ai fait, alors je vais vous dévoiler la phrase que j’ai souvent eue dans ma tête : Si tu tombes relève-toi, personne ne le fera à ta place !".

Et pas question pour le comédien de se laisser aller ! Le 4 juin dernier, il a encore une fois signé une publication Instagram pour évoquer ses retrouvailles avec son coach. "Enfin les retrouvailles. Je vous le présente plus, vous connaissez tous mon @yanisport.fr et cette séance était très importante pour moi, C’est le moment où je peux faire marche arrière, tout lâcher, et il le sait ! Quand tu te gères seul tu peux être vite sollicité par ton pire ennemi TOI DU PASSÉ !" avait-il écrit.



