Issa Doumbia : Pourquoi il aurait pu mal tourner dans sa jeunesse

C'est l'un des nouveaux programmes les plus attendus de ce printemps. M6 a misé sur un tout nouveau concept, "Show me your voice", qui s'annonce prometteur. Pour ce tout premier numéro, quatre célébrités se sont prêtées au jeu et devront découvrir quel figurant chante réellement ou fait du playback. Eric Antoine, Hélène Ségara, Philippe Lellouche et Élodie Frégé aideront ainsi deux candidats à trouver la bonne réponse et à tenter de remporter la somme de 20 000 euros. Pour animer ce tout nouveau programme, M6 a jeté son dévolu sur l'humoriste Issa Doumbia, dont le talent n'est plus à prouver. Cependant, si tout sourit actuellement à l'animateur âgé de 38 ans, sa vie aurait pu prendre un tout autre chemin dans sa jeunesse.

"des gens peu recommandables"

Issa Doumbia n'a pas choisi la facilité, même si un autre destin, tourné vers l'illégalité, se dessinait devant lui. Comme il l'a révélé dans une interview accordée à Public, il a échappé à la délinquance. Issa Doumbia a grandi à Trappes, dans les Yvelines et a fréquenté des "gens peu recommandables". "A 19 ans, j'aurais pu être tenté de gagner de l'argent facilement, notamment en dealant", avait-il déclaré avant de poursuivre : "Je traînais pas mal, je séchais les cours, j'étais sollicité par des gens peu recommandables". Heureusement, sa passion pour le théâtre et la comédie lui aura permis de rester dans le droit chemin et de réaliser ses rêves.

Par Solène Sab