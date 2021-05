Issa Doumbia : victime de racisme par un producteur, il se confie

Issa Doumbia est métamorphosé. Il y a trois ans maintenant il a décidé de livrer un combat acharné contre les kilos et a réussi à en perdre pas moins de 35. Une perte de poids qu'il doit à ses nombreux efforts comme il l'avait confié sur le plateau de "Tous en Cuisine" le 12 juin dernier. "On me demande souvent comment j’ai fait, alors je vais vous dévoiler la phrase que j’ai souvent eue dans ma tête : Si tu tombes relève-toi, personne ne le fera à ta place !". Il avait également fait appel à un coach comme il l'avait dévoilé sur son compte Instagram quelques jours avant : "Enfin les retrouvailles. Je vous le présente plus, vous connaissez tous mon @yanisport.fr et cette séance était très importante pour moi, C’est le moment où je peux faire marche arrière, tout lâcher, et il le sait ! Quand tu te gères seul tu peux être vite sollicité par ton pire ennemi TOI DU PASSÉ".

"ce réalisateur-là, ce n'est pas possible"

Une belle revanche sur son passé. En effet, ce mercredi 12 mai, Issa Doumbia a fait quelques révélations sur le plateau de "Buzz TV", notamment sur les insultes racistes et grossophobes dont il a été victime de la part d'un réalisateur. "Sur mes premières séries, j'ai eu de vrais problèmes. Il y a un réalisateur, un jour, qui m'a dit un truc scandaleux. Je ne dirai même pas son nom, je crois qu'il est décédé d'ailleurs. Mais je ne me suis pas laissé faire" explique-t-il.

"Il était méchant avec tout le monde. Tout le monde avait un peu peur de lui. Et quand je l'ai remis à sa place, j'avais vraiment 20 ans hein, mais après, tout le reste du tournage, il était plus cool avec moi et il me parlait mieux. Et tout le monde se disait : 'Waouh, tu l'as remis et il te parle bien ! Mais ce réalisateur-là, ce n'est pas possible, il parle mal avec tout le monde'. Mais, moi, je ne me suis jamais laissé faire" conclut-il.

Par J.F.