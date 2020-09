Jacky du Club Dorothée : comment il a géré l'arrêt de l'émission (Exclu vidéo)

Pendant dix ans, de 1987 à 1997 sur TF1, Jacky a diverti les petits Français aux côtés de Dorothée dans l'émission culte "Le Club Dorothée". En octobre 2019, invité dans l'émission "Good Morning Week-end" présentée par Mickaël Dorian, l'animateur avait révélé avoir refusé une proposition de Pierre Lescure et Alain De Greef lors de la création de Canal+ en 1984. Ces derniers souhaitaient alors lui confier une des émissions emblématiques de la chaîne.

Dans cette même interview, Jacky était revenu sur la vraie raison de l'arrêt du "Club Dorothée". "L'émission s'est arrêtée pour diverses raisons. La plus importante, c'est parce que Jean-Luc Azoulay et Claude Berda - les A et B d'AB productions - avaient créé AB Sat, une chaîne concurrente de TF1", disait-il.

"Le téléphone ne sonne plus"

Ce vendredi 11 septembre, Jacky a participé à "L'instant de Luxe", l'émission présentée du lundi au vendredi par Jordan de Luxe sur Non Stop People. L'occasion pour l'animateur de 72 ans de revenir sur ce qui a été le plus compliqué pour lui à vivre dans sa carrière. "Ça a été l'arrêt du 'Club Dorothée', parce que je me suis retrouvé sans rien du jour au lendemain. On avait été prévenus quand même. Ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai été au chômage pendant six mois", a-t-il confié.

Comment a-t-il géré cet arrêt ? "Au début, l'émission s'est arrêtée fin août. La dernière émission qu'on a enregistrée, c'était un jeudi. Elle est passée le 31 août 1997. C'était la mort de Lady Diana et la mort du 'Club Dorothée'. Personnellement, le téléphone ne sonne plus, du jour au lendemain. Au début on se dit : 'On va partir en vacances juillet-août, c'est sympa', puis ça se prolonge", a-t-il répondu.

