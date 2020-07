Jacqueline Sauvage morte : L’actrice Eva Darlan fait part de sa colère

C’est en 2012 que Jacqueline Sauvage s’est retrouvée au coeur de l’actualité en France après avoir tué son époux de plusieurs coups de fusil. Elle avait alors expliqué son geste par plus de 40 ans de violences conjugales de la part de son mari. Et ce mercredi 29 juillet, nos confrères de La République du Centre ont annoncé que Jacqueline Sauvage est décédée à son domicile le 23 juillet dernier à l’âge de 72 ans. Devenue un symbole de la lutte contre les violences conjugales faites aux femmes, Jacqueline Sauvage qui avait été graciée par François Hollande en 2016 après avoir été condamnée à 10 ans de prison, a eu droit à de nombreux hommages. Et après Muriel Robin qui a incarné Jacqueline Sauvage à la télévision, c’est la comédienne Eva Darlan qui a pris la parole auprès de France Bleu Orléans.

"Beaucoup de bla-bla"

L’ancienne présidente du comité de soutien à jacqueline Sauvage a fait part de sa tristesse : "Je suis très triste qu'elle n'ait pas continué à être dans le calme pendant encore de longues années, profiter de ses filles, de ses petits-enfants et d'une vie de famille paisible. Je suis très très triste de ça, et je suis très en colère car rien ne bouge. Elle est devenue malgré elle un symbole, elle aurait préféré ne pas l'être. Malheureusement, elle l'a été". Eva Darlan a ensuite poussé un coup de gueule contre le gouvernement : "Ça n'a rien résolu : le gouvernement n'a rien cédé, n'a rien donné par la suite, il y a eu des effets d'annonce, point final. Il y a eu beaucoup de blabla et ça n'a rien changé. On attend encore les bracelets électroniques, il n'y a pas d'argent, paraît-il. C'est quoi, ça ? Une société qui ne se bouge pas alors que les femmes sont assassinées, poursuivies, meurtries, rien ne bouge ! Alors oui, je suis en colère bien sûr".

Par Alexia Felix