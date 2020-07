Jacqueline Sauvage morte : Muriel Robin lui un rend un émouvant hommage

Jacqueline Sauvage est morte à 72 ans dans la plus grande discrétion. Décédée le 23 juillet à son domicile de La Selle-sur-le-Bied dans des circonstances qui n’ont pas été révélées, Jacqueline Sauvage a été inhumée mardi 28 juillet dans "la plus stricte intimité". L’annonce de sa mort fait réagir, personnalités comme anonymes. Son histoire avait ému la France entière et avait fait d’elle le symbole des violences conjugales, elle qui avait été battue et violée par son mari pendant 47 ans. Muriel Robin qui l’a incarnée dans le téléfilm diffusé en octobre 2018 sur TF1 "Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi" réagit ce mercredi sur Europe 1. "Son dossier a pu faire bouger les choses", estime la comédienne en évoquant le "symbole" qu’elle était devenue. "La souffrance de Jacqueline Sauvage ne servira pas à rien", continue Muriel Robin qui déplore toutefois que "l’alerte ne soit pas entendue" alors que "plus de 300 femmes" meurent chaque année en France à cause des violences conjugales.

"Sa souffrance n’aura pas servi à rien"

L’actrice est également revenue sur le tournage du téléfilm, toujours sur Europe 1. Elle confie ainsi avoir "approché de très près" la violence subie par Jacqueline Sauvage. "C’était insoutenable pour moi, pour l’équipe. Un silence de mort après chaque prise, et c’était en faux… On peut donc imaginer en vrai. Mais on a mis quand même le doigt et le cœur sur la souffrance qu’elle pouvait ressentir." Muriel Robin a tenu à lui rendre hommage en ayant une pensée pour toutes les autres femmes dans la même situation. "Des Jacqueline Sauvage, il y en a plein en France et dans le monde, et on ne fait pas assez pour elles !". "Je le dis à Jacqueline, à ses enfants et petits-enfants, que sa souffrance n’aura pas servi à rien !" conclut Muriel Robin.

Par Non Stop People TV