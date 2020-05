Jacques Legros "piégé" sur son salaire ? Jordan de Luxe répond (exclu vidéo)

En décembre dernier, Jacques Legros révélait dans "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People toucher 2000 euros par JT. Une belle somme pour certains, mais à relativiser. "Pas de journal, pas de salaire", précisait-il. Dans les colonnes de Télé Star lundi 25 mai, le journaliste est revenu sur la divulgation de cette information. "Je me suis fait piéger. Je rappelle tout de même que lorsqu’on est pigiste comme moi, il y a aussi de longues périodes sans rémunération et aucune sécurité d’emploi", a déclaré le joker de Jean-Pierre Pernaut. Sur Non Stop People, lundi soir, Jordan de Luxe, le présentateur de "L’Instant de Luxe" a tenu à lui répondre. "On ne l’a pas du tout piégé. On ne piège pas les invités dans "L’Instant de Luxe", il n’y a pas de piège à partir du moment où l’émission n’est pas en direct", indique le journaliste. "L’émission qui dure 12 minutes est enregistrée et chaque invité à environ six à sept jours pour se rétracter. Ce qui arrive souvent", continue Jordan de Luxe. "Franchement ça me peine de lire ça, ça ne fait pas plaisir de lire ça", révèle le présentateur qui insiste sur le fait qu’"il n’y a eu aucun traquenard".

Jacques Legros n’a pas du tout été victime d’un traquenard

"On en a parlé après l’émission où il m’a expliqué que ça ne le dérangeait pas d’en parler. Au contraire, ça lui avait plutôt plu parce qu’il avait pu remettre les choses dans l’ordre car on a l’impression que les présentateurs télé de TF1 et d’autres chaînes sont payés des millions or c’est non", explique Jordan de luxe toujours sur Non Stop People. "Sur "L’Instant de Luxe", on choisit les cases ensemble donc en général, j’invite une personne (…) et avec Jacques on avait déterminé 3 ou 4 cases et pour le reste, il m’avait dit : 'Tu fais comme tu veux'. Donc il n'y a aucun problème. Je suis étonné et peiné car ce n’est pas le but", conclut le journaliste concernant les propos de Jacques Legros.

Par Ambre L