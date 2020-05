Jacques Legros : prise de poids, JT de 13h, Paris… Il évoque son confinement

Jacques Legros est le joker de Jean-Pierre Pernaut depuis 1998. Mais depuis près de deux mois, c’est lui qui a pris les commandes du JT de 13h. En effet, Jean-Pierre Pernaut a choisi de se confiner chez lui et de présenter la partie magazine du journal baptisée "13h à la maison". Un changement de taille pour Jacques Legros qui est présent à l’antenne tous les jours. Une situation qui devrait perdurer encore quelques semaines d’après lui, Jean-Pierre Pernaut ne souhaitant pas revenir à l’antenne de sitôt. Invité de Philippe Vandel sur Europe 1, Jacques Legros a évoqué cette période si particulière et son confinement. Alors qu’un sondage Ifop révèle que 57% des Français ont pris en moyenne 2,5 kilos pendant cette période, le journaliste a-t-il pris du poids ? "Probablement. Je ne suis pas monté sur la balance mais je suis quelqu’un qui bouge beaucoup habituellement et ne plus pouvoir bouger, pour moi c’est dramatique", répond le journaliste.

Le journaliste déteste vivre dans la capitale

Heureusement pour lui, son travail lui a permis de tenir. "Depuis le 17 mars, je sors de chez moi tous les jours excepté le week-end, je prends ma voiture, je vais à TF1, je ne sais pas comment j’aurais tenu chez moi sinon", continue celui qui pige pour TF1 depuis plus de 10 ans. Le journaliste qui vit habituellement en Suisse romande n’apprécie guère en tout cas son retour sur Paris. "La vie ne m’y plait pas, j’essaie de ne jamais habiter à Paris. Mais j’ai forcément un pied à terre", confie-t-il. Pourquoi estime-t-il que la ville soit "difficilement vivable" ? "Le monde, l’excitation, l’individualisme, le mépris de l’autre", énumère Jacques Legros. En attendant de retrouver la quiétude de sa province, il est à retrouver du lundi au vendredi à 13h sur TF1 et ce jusqu’à nouvel ordre.

Par Ambre L