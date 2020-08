Jacques Legros : sa rencontre improbable avec sa femme Valérie

Joker de Jean-Pierre Pernaut depuis 22 ans maintenant au journal de 13h de TF1, Jacques Legros ne compte pas s'arrêter là. Dans un entretien accordé à TV Grandes chaînes, le journaliste s'est confié sur son avenir à la télévision. Un destin qui n'était pourtant pas tout tracé. En effet, originaire du nord, rien ne le prédestinait à cette carrière de journaliste. "Ça me semblait même inaccessible ! On avait des tout petits moyens. J’ai été élevé par ma grand-mère qui vivait à côté de chez nous. J’étais turbulent et totalement inadapté à l’école. Vous connaissez, vous, beaucoup d’enfants qui ont fait trois fois leur seconde ? Je vois encore le proviseur me montrer du doigt devant tout le lycée en disant : 'Regardez ce que vous deviendrez si vous êtes comme lui – un moins-que-rien'" confie-t-il non sans émotion, "Ce sont des phrases qu’on n’oublie jamais. À 15 ans, j’ai dit à mes parents que je voulais m’en aller. Je suis parti dans un foyer de jeunes travailleurs dans les faubourgs de Lille. Ce n’était pas une vie très drôle…(…)".

"il a failli manger mon cavalier king charles"

Pourtant plusieurs dizaines d'années plus tard, tout roule pour Jacques Legros coté professionnel. Coté personnel, tout semble aller également. Dans la suite de l'entretien, le journaliste qui a un étonnant passé dans la litterature érotique revient sur sa rencontre avec sa femme Valérie. Rencontre improbable puisque le coup de foudre a eu lieu alors qu'il promenait son chien. "On habitait tous les deux à la lisière du bois de Vincennes. Elle avait un doberman qui a failli manger mon petit cavalier king charles. Ce qui est très rigolo, c’est qu’elle ne m’avait jamais vu à la télé et qu’elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard. Elle s’est dit : 'Mince, c’est le voisin avec qui j’ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais car c’est quelqu’un de la télé, il est forcément insupportable !'".

Amoureux, les parents d'un jeune adolescent de quinze ans ont décidé de se lancer dans un beau projet. "Avec Valérie, nous avons comme projet d’aller vivre dans les Alpes-Maritimes. Elle est vétérinaire et a également fait un doctorat de médecine, elle a un pied dans les deux domaines. On souhaite monter une structure franco-monégasque, qui soit un hôpital vétérinaire mais aussi un centre de recherche, de formation et de congrès destiné à l’échange de connaissances entre médecins et vétérinaires. Ils peuvent s’apporter beaucoup."

Par J.F.