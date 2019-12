Jacques Legros : son salaire au JT de TF1 dévoilé (exclu vidéo)

Jacques Legros a plusieurs cordes à son arc : directeur de radio, chef d’entreprise, pilote. En effet, depuis août 2019, il est le patron de Radio Lac, la première radio généraliste privée de Suisse romande. Le journaliste passionné de vin est également à la tête d’Avenue des Vins, une société de livraison directe. Mais c’est sur TF1 que les Français ont appris à le connaître. Jacques Legros est le joker de Jean-Pierre Pernaut au 13 heures de TF1 depuis 1998. Sur Non Stop People, le présentateur évoque sa carrière – et ses rebondissements – sur la Une. "Je ne suis pas un employé permanent de TF1. Je n’ai pas de contrat depuis que je l’ai dénoncé. Je suis parti deux fois de TF1 […] toujours à cause de la même personne", explique-t-il.

Le journaliste pigiste depuis plus de 10 ans à TF1

"Ça se passe divinement bien aujourd’hui, l’équipe est géniale, je n’ai que des compliments à donner, mais à l’époque il y avait une personne avec qui j’avais un peu bloqué. Je n’aime pas quand on n’est pas droit. Quand on n’est pas droit, ou je pars ou je me fâche", ajoute Jacques Legros qui précise qu’il avait finalement continué sa collaboration avec TF1, mais en tant que pigiste. "Ça fait 10 ou 12 ans que je suis pigiste au journal de TF1", révèle le journaliste. L’occasion de dévoiler son salaire dans "L’instant de Luxe". "Je suis payé au journal. Un journal, ce n’est pas loin de 2000 euros", déclare Jacques Legros. Une belle somme, mais à relativiser. "Pas de journal, pas de salaire", précise-t-il en guise de conclusion.

Par Ambre L