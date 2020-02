Jacques Martin : son fils David évoque le montant de son héritage (Exclu vidéo)

En novembre dernier, Anne Roumanoff a reçu David Martin dans son émission "Ça fait du bien" diffusée sur Europe 1. Un entretien au cours duquel le fils de Jacques Martin a évoqué sa relation avec spn père, célèbre animateur décédé en 2007 à l'âge de 74 ans d'un cancer généralisé.

"Vous dites de Jacques Martin qu'il était dur avec vous, que vous étiez un cancre (...) Il vous bousculait un peu", débutait Anne Roumanoff. "Oui. Nous sommes huit, issus de quatre femmes. Donc c'est sur moi, le premier, que se sont cristallisées toutes ses angoisses. J'étais nul à l'école et il se disait que son fils allait faire des études, pas de bol", racontait-il.

"L'argent n'est pas un sujet tabou"

Pour son nouveau numéro de "L'Instant de Luxe", Jordan de Luxe reçoit David Martin dans le cadre de son retour sur scène dans le spectacle "Ciel, ma belle-mère" au Théatre d'Edgar. Pendant l'interview, le fils de Jacques Martin accepte d'évoquer le montant de l'héritage de son père.

"Par bonheur, avec des hauts et des bas aussi, je n'ai pas forcément besoin de ces sous-là. C'était un héritage très modeste, ce n'est pas un milliard d'euros, c'est un peu plus de 100 000 euros (...) D'abord, il y a huit enfants, donc il faut une part d'héritage sur huit, c'est une chose. L'argent n'est pas un sujet tabou. Ce ne sont pas des sommes indécentes. Vous avez de quoi acheter une maison et c'est déjà beaucoup", dit-il. "Bon c'est 200, 300 000 euros quoi", renchérit Jordan de Luxe. Ce à quoi David Martin répond : "Un peu plus. Il m'est arrivé de gagner plus d'argent en faisant mon métier".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV