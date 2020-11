Jacques Séguéla : le jour où il a agressé un surveillant avec une fourchette (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a reçu de nombreuses personnalités. Si Clara Morgane avait accepté de parler de sa vie privée, Danièle Evenou avait livré une anecdote sur ce jour où son mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand.

Plus récemment, c'est Chimène Badi qui a fait des confidences sur son enfance, notamment sur le harcèlement scolaire qu'elle a subi étant jeune. Un témoignage pendant lequel elle est revenue sur ces "claques" qu'elle a reçues de ses professeurs. "Je l'ai vraiment vécu (...) J'étais particulière, différente, je ne m'exprimais pas beaucoup, je parlais peu. J'étais dans mon monde artiste (...) Quand on s'isole, qu'on ne s'exprime pas, il y a des profs qui ont dû se planter sur moi", disait-elle.

"J'ai été viré..."

Ce mardi 17 novembre, Evelyne Thomas reçoit Jacques Séguéla, le célèbre publicitaire de 86 ans. Dans un extrait inédit, ce dernier a raconté ce jour où il a agressé un surveillant avec une fourchette. Il était alors élève au pensionnat des jésuites à Montpellier. "J'ai été un horrible sale gosse (...) Mes parents étaient à Perpignan. Mon père avait fait ses études chez les jésuites, il voulait que son fils fasse ses études chez les jésuites, il n'y avaient des jésuites qu'à Montpellier. À l'époque, Perpignan-Montpellier, c'était le bout du monde (...) Mon père était le médecin-chef de l'hôpital donc il travaillait le samedi (...) je ne voyais pas mes parents. Je les voyais une fois par mois. Comme j'était enfant unique, c'était 'Prison Break', je ne supportais pas. J'étais indiscipliné en permanence", commence-t-il.

Et de poursuivre : "Une fois par semaine, le surveillant m'agenouillait sur une règle de fer. J'étais la risée du dortoir. Un jour, il me narguait en faisant des oeufs sur le plat. Il avait la fourchette qui traînait sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris - j'ai honte - j'ai pris la fourchette et hop, dans les fesses. Elle n'est pas rentrée. Il a poussé un cri. J'ai été viré pour mon plus grand bonheur car je suis devenu externe au lycée de Perpignan, qui était le lycée de Charles Trenet".

