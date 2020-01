Jacques Séguéla : pourquoi sa phrase sur la Rolex a été une "grosse connerie" (Exclu vidéo)

En 2009, Jacques Séguéla avait fait parler de lui dans les médias à la suite d'une phrase prononcée sur la Rolex de Nicolas Sarkozy. À l'époque, il avait été l'invité de l'émission "4 Vérités" sur France 2. En voulant défendre l'ancien président de la République, le publicitaire avait lâché la phrase suivante : "Si à cinquante ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie !".

Six ans après, il était revenu sur cet épisode sur le plateau de BFMTV. "Je suis rentré à l'agence et vers 11 heures, ma secrétaire affolée m'a demandé ce que j'avais bien pu dire sur la Rolex (...) Je ne me souviens pas d'avoir parlé de la Rolex, j'ai dû aller revoir l'émission pour me souvenir", confiait-il dans "Retour vers le passé".

"J'étais là pour le défendre"

Ce mardi 28 janvier 2020, Jacques Séguéla est l'invité de Jordan de Luxe dans "L'Instant de Luxe". Sans surprise, l'animateur est revenu sur cette phrase prononcée par le célèbre publicitaire. "J'ai quand même fait la plus grande connerie de ma vie avec cette phrase", réagit-il. Est-ce qu'il s'en veut de l'avoir dite ? "Je ne m'en veux pas du tout, car je pars du principe que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves", a-t-il répondu.

Et de préciser : "Je parlais de la Rolex de Nicolas Sarkozy car j'étais là pour le défendre, c'était son temps d'élection (...) Personne ne s'est rendu compte que je disais une énormité, surtout pas moi. Je voulais dire aux journalistes qui avaient tous une Rolex et des Ray-Ban de reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir une Rolex et des Ray-Ban... C'était un homme d'État".

Par Non Stop People TV