Jacques Weber : cette somme hallucinante qu'il a touchée pour la publicité Danacol (Exclu vidéo)

Pour sa rentrée littéraire, Jacques Weber a dévoilé un tout nouveau livre baptisé "Paris-Beyrouth" dans lequel il raconte une expérience qu'il a vécue en 1984 dans le Liban en guerre. Il y relate un tournage, alors qu'il avait 33 ans. À France Culture, il s'est confié sur cette expérience. "Ce qui m'a bouleversé dans Beyrouth, c'est ce mélange de douceur et d'horreur. C'est terrible à dire, mais quand j'y suis retourné en paix, j'étais presque déçu. À Beyrouth, pendant la guerre, j'ai su ce qu'était réellement la peur, c'est de l'ordre de la sidération, et avec plein d'effets retard après", a-t-il confié. Et de poursuivre sur l'élaboration de son livre : "Ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est la question de l'intimité face au monde".

"Je ne méprise pas ce que j'ai fait"

Le 22 septembre prochain, Jacques Weber sera à l'affiche de "Crise de Nerfs" au Théâtre de l'Atelier. Pour en parler, il a choisi le plateau de l'émission "L'instant de Luxe" présentée quotidiennement par Jordan de Luxe sur Non Stop People. En plus d'avoir évoqué son actualité, l'acteur de 71 ans est revenu sur cette publicité qu'il avait tournée à l'époque pour la marque "Danacol". "J'ai fait ça pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comme je me foutais justement de l'argent, je n'ai pas fait gaffe. Puis un jour, on me dit : 'Monsieur, vous nous devez tant d'impôts'. Je n'ai pas triché du tout. J'étais même arrivé chez le percepteur en lui disant : 'Ce n'est pas grave, si je vous dois des sous, combien je vous dois ?' Il me dit : 'Mais monsieur, vous êtes à côté de la plaque, vous savez combien vous nous devez ?' Il me dit une somme qui était vraiment conséquente", a-t-il raconté.

Et de poursuivre : "Je préférais gagner beaucoup de sous en trois, quatre jours, que de faire pendant 30, 40 jours une série télévisée en ayant un pistolet dans la main. Je ne méprise pas ce que j'ai fait, j'ai essayé de bien faire". Jordan de Luxe a voulu savoir combien l'acteur a touché pour cette publicité. Ce à quoi il a répondu : "450 000 euros pour 3, 4 jours de boulot. Ce sont des choses considérables".

Par Non Stop People TV