Jacques Weber "dingue" de Jane Birkin, cette scène de nudité qui l'a marqué (Exclu vidéo)

Le 22 septembre prochain, Jacques Weber sera à l'affiche de "Crise de Nerfs" au Théâtre de l'Atelier. Pour en parler, il a choisi le plateau de l'émission "L'instant de Luxe" présentée quotidiennement par Jordan de Luxe sur Non Stop People. L'occasion pour lui de revenir sur cette publicité qu'il avait tournée à l'époque pour la marque "Danacol".

"J'ai fait ça pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comme je me foutais justement de l'argent, je n'ai pas fait gaffe. Puis un jour, on me dit : 'Monsieur, vous nous devez tant d'impôts'. Je n'ai pas triché du tout. J'étais même arrivé chez le percepteur en lui disant : 'Ce n'est pas grave, si je vous dois des sous, combien je vous dois ?' Il me dit : 'Mais monsieur, vous êtes à côté de la plaque, vous savez combien vous nous devez ?' Il me dit une somme qui était vraiment conséquente", a-t-il raconté.

Une scène "délicate"

Et de poursuivre : "Je préférais gagner beaucoup de sous en trois, quatre jours, que de faire pendant 30, 40 jours une série télévisée en ayant un pistolet dans la main. Je ne méprise pas ce que j'ai fait, j'ai essayé de bien faire". Jordan de Luxe a voulu savoir combien l'acteur a touché pour cette publicité. Ce à quoi il a répondu : "450 000 euros pour 3, 4 jours de boulot. Ce sont des choses considérables".

Pendant l'interview, Jacques Weber a aussi révélé le nom de l'actrice dont il est tombé amoureux en 1972, lors d'une scène de nudité dans un lit. "J'étais devenu complètement amoureux d'elle. C'était Jane Birkin qui était à mes côtés dans "Projection privée'. C'est une femme magnifique, bouleversante, tellement jolie. J'étais vraiment dingue. Je lui ai offert des cadeaux", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "La scène était délicate. J'étais très ému".

Par Non Stop People TV