Jade Lagardère hospitalisée et malade : Elle se confie sur son état de santé

Ces dernières années, Jade Lagardère enchaîne les soucis de santé. En 2019, le mannequin avait révélé à ses fans sur Instagram avoir été hospitalisée d’urgence des suite d’une grosse infection des reins : "Le comble du comble : venir voir mon amie à l’hôpital et terminer en chambre avec un calcul rénal. Je n’avais pas imaginé ma journée se terminer comme ça. Je venais voir mon amie hospitalisée ici en Belgique et, finalement, je termine hospitalisée". Et en 2020, la jeune femme a été une nouvelle fois hospitalisée. Elle avait fortement inquiété ses fans en dévoilant dans une story une photo d’un sac McDo : "Quand tu es affamée et depuis des heures à l’hôpital et que ton McDo arrive enfin". Et ce vendredi 14 mai, Jade Lagardère a de nouveau inquiété les internautes.

"Je suis de retour à la maison"

Si elle semblait aller mieux, la femme d’Arnaud Lagardère a de nouveau eu quelques soucis de santé. Dans sa story Instagram, l’influenceuse a publié une photo d’elle à l’hôpital sans donner plus de précision. Et ce samedi 15 mai, Jade Lagardère a tenu à rassurer ses fans avec un nouveau cliché où l’on peut voir la jeune femme alitée avec une bouillotte sur le ventre : "Merci à tous pour vos messages. Je suis de retour à la maison. Bouillotte + anti-inflammatoires + anti-douleur". Reste à voir si la mère de famille va rapidement s’en remettre, ou bien si elle va prendre du temps pour elle comme elle l’avait fait l’année dernière.

Par Alexia Felix