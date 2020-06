Jain : Son nouveau projet inédit pour refaire une beauté à France 2

Avec le Covid-19, les chanteurs et groupes musicaux traversent une période difficile. Les concerts sont annulés, les festivals aussi. Le travail en studio est rendu compliqué par l'application des gestes barrières. Mais il y une artiste qui n'a pas pour autant arrêté ses activités, c'est la chanteuse Jain. Alors que l'an passé, elle cloturait une tournée marathon lors du Lollapalooza à Paris, cette année 2020 la voit relever un défi tout à fait inédit pour un chanteur.

Jain a tout dessiné elle-même

En effet, dès le vendredi 19 juin, France 2 va passer en mode été et changer tout son habillage... qui a été confié à Jain ! Que les fans se rassurent, la chanteuse ne met pas pour autant un terme à sa carrière, mais s'offre une paranthè enchantée comme elle l'explique dans un communiqué édité par la chaîne : "Je n’ai pas décidé d’arrêter la musique, je continue à travailler à mon propre rythme. Le graphisme et la peinture constituent pour moi deux activités complémentaires: le graphisme s’intègre pleinement à ma création musicale et la peinture m’ouvre de nouvelles perspectives, m’accompagne vers d’autres inspirations."

Au menu de cet habillage d'été de France 2, des couleurs qui flashent, du bleu pétard, du rouge franc et du jaune qui réveille. La chanteuse a pris beaucoup de plaisir à travailler sur des dessins fidèles à son univers et ultra colorés. "J’ai tout dessiné depuis ma tablette graphique. Notamment les logos, les fonds... Je leur ai ensuite soumis des propositions qu’ils ont validées (ou non)", explique-t-elle. Pour Jain, c'est comme un alignement parfait des planètes. En effet, elle a commencé à travailler sur ce projet il y a un an et cela correspondait parfaitement à ses attentes. "C’était en fin de tournée et je comptais me remettre à la peinture de manière plus assidue, donc le moment était parfait !", ajoute la chanteuse enthousiaste. "Quelques mois plus tard, j’ai reçu un appel de l’équipe, me proposant de travailler sur l’habillage de l’antenne. C’était une expérience incroyable !", conclut la jeune artiste.

Par Mélanie C.