Jalil Lespert : ce moment intime avec Laeticia Hallyday dévoilé

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vivent le parfait amour. En effet, presque trois ans jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday avait retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balland. Le couple semblait alors vivre sur un petit nuage. Ils n'hésitaient pas à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux et Laeticia Hallyday l'avait même présenté à ses filles Jade et Joy. Lors d'une interview accordée à Paris Match en juillet dernier, elle n'avait pas hésité à saluer le "courage" de Pascal Balland qui acceptait de vivre avec Johnny Hallyday, encore bien présent dans sa tête.

heureux et amoureux

"Nous nous sommes rencontrés l’été dernier, à Saint-Barth, à un moment où j’étais à terre et lui en plein divorce – rien n’est jamais dû au hasard. Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j’avais peur de tromper mon mari. Johnny n’est jamais loin de moi. J’ai beaucoup de gratitude envers Pascal d’accepter ça" déclarait Laeticia Hallyday. Quelques mois après, le couple se sépare. Lasse de cette relation "pansement", elle décide d'y mettre un terme.

Mais seulement quelques jours après, Laeticia Hallyday s'affiche déjà avec un autre homme. Jalil Lespert. Les deux amoureux s'envolent pour des vacances à Rome, et passent aujourd'hui le confinement ensemble. Plus unis que jamais, le réalisateur vient de poster une nouvelle photo de sa belle sur son compte Instagram. Il dévoile Laeticia Hallyday seule dans une église à Rome, un moment très intime.

Par J.F.