Jalil Lespert : Sa vidéo délirante après la victoire du PSG

Ce mardi 13 avril, de nombreux téléspectateurs étaient devant leur télé afin d'assister au match PSG - Bayern. Un match de la plus haute importance puisqu'à l'issue de ce dernier, les joueurs de Mauricio Pochettino pouvaient rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions, compétition que le club souhaite remporter depuis de nombreuses années maintenant. L'année dernière, le 23 août 2020 le PSG avait réussi à accéder à la finale, mais avait perdu contre cette même équipe. Le club Allemand avait remporté la finale 1 à 0. Score réitéré ce mardi 13 avril. En effet, le PSG s'est une nouvelle fois incliné face au Bayern, mais grâce aux points marqués lors du match aller, le club parisien a pu rejoindre les demi-finales.

"On a gagné !"

Une nouvelle étape dans la compétition qui ravit évidemment les supporters parisiens qui rêvent de remporter la Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux ces derniers ont fait part de leur joie. C'est le cas notamment de Jalil Lespert. Le compagnon de Laeticia Hallyday, fervent supporter sur Paris Saint-Germain était évidemment devant sa télévision pour suivre le match. Il a laissé éclater sa joie à l'issue des 90 minutes de ce match et a décidé de partager cela sur les réseaux sociaux. Il a publié une vidéo sur laquelle on le voit courir partout, les bras en l'air, scandant "On a gagné ! On a battu le Bayern ! Allez Paris ! Je suis trop content !". Il a accompagné ladite vidéo du slogan devenu si célèbre "Paris est magique !".

Par J.F.