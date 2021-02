Jalil Lespert : son ex, Sonia Rolland a retrouvé l'amour et se confie sur le nouvel homme de sa vie

En octobre 2018, Jalil Lespert et Sonia Rolland annonçaient leur rupture après onze de vie commune. De leur amour est née une fille prénommée Kahina qui a aujourd’hui dix ans. Tout juste deux ans après cette séparation, le réalisateur retrouvait l’amour dans les bras de Laeticia Hallyday. Les deux tourtereaux affichent en effet leur amour au grand jour depuis octobre 2020 et leur vie entre Saint-Barthélemy, Paris et Los Angeles semble être plutôt parfaite.

De son côté, Sonia Rolland préfère miser sur la discrétion. Et pour la première fois, celle qui avait été élue Miss France en 2000, se confie sur sa vie sentimentale. Alors qu’elle assure en ce moment la promotion de la saison 2 de la série "Tropiques criminels" diffusée sur France 2, la comédienne a levé le voile sur sa nouvelle relation.

"En 2019, j’ai rencontré quelqu’un qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel. C’est un homme doux, sensible et très drôle, à la fois adorable, bienveillant et très amoureux. Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l’abcès dès qu’il y a un problème. Je n’ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse. Je crois vraiment au proverbe : "Vivons heureux, vivons cachés" révèle l’ancienne reine de beauté dans une interview accordée à Gala.

Sonia Rolland bientôt maman à nouveau

Sonia Rolland qui vient de fêter ses 40 ans dresse ensuite un bilan de ses relations : "Je me suis beaucoup interrogée ces dernières années, depuis ma rupture avec Jalil Lespert, sur mes relations aux hommes. Je me suis rendu compte que je faisais entrer dans ma vie des personnalités très viriles et orgueilleuses, mais avec des fêlures. Je me brûlais à vouloir réparer l’autre avant toute chose" explique-t-elle avant d’ajouter : "Je me suis souvent oubliée avec les hommes. Concrètement, en devenant une sorte de régisseuse de vie, je me suis souvent mise dans un rôle où j’organisais tout pour eux. Il faut dire que la société nous y pousse. On demande beaucoup aux femmes en général. On veut qu’elles travaillent et mènent leur vie de famille en parallèle".

La jolie brune a ensuite avoué qu’elle n’exclut pas l’idée d’avoir un troisième enfant avec son nouveau compagnon : "Il n’en a pas, et je ne l’exclus pas mais lui et moi, nous procédons par étapes. C’est à la fois structuré et structurant. Il m’a d’abord fait la cour pendant six mois parce que je n’arrivais pas à me projeter dans une nouvelle relation. Puis, nous avons attendu plusieurs mois avant de faire les présentations avec mes filles. Pour m’ouvrir sur ma relation, j’ai attendu qu’elles en formulent l’envie".

Par E.S.