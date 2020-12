Jamel Debbouze : Alexandre Pesle évoque leur collaboration dans la série "H" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People pour présenter une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité. Avec elle, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 échange sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, cette semaine, elle a recueilli les confidences intimes de Vincent Mc Doom, notamment sur le viol qu'il a subi à l'âge de 9 ans. Un moment de sa vie qu'il avait déjà évoqué dans son livre "L'homme que je suis" paru en 2004. Il a également raconté comment il a été approché pour participer à la toute première saison de "La Ferme Célébrités" en août 2004.

"J'ai rencontré une femme qui va changer le cours de ma vie, Angélique Sansonnetti (NDLR, directrice artistique par la suite de "Secret Story") et une autre demoiselle qui s'appelle Alexia Laroche-Joubert. Je suis allé voir ces deux personnes-là, j'ai fait une interview avec eux. Je ne voulais pas entrer dans l'émission. Ça a été respecté, mais quelques semaines après, la bande d'interview a été volée et elle a été diffusée dans la presse et toute la presse a dit que je rentrais dans l'émission. Alexia Laroche-Joubert et Angélique Sansonnetti m'ont supplié de rentrer et je suis rentrée pour leur faire plaisir", racontait-il.

"Il faut le laisser aller..."

Pour clôturer cette semaine d'interviews, Evelyne Thomas reçoit Alexandre Pesle. En plus d'avoir écrit pour "Les Nuls" et "Les Guignols", le scénariste a travaillé sur la série "H", diffusée sur Canal+ de 1998 à 2002. Un projet sur lequel il a collaboré avec, entre autres, Jamel Debbouze. Dans un extrait inédit, il revient sur le travail qu'il a effectué avec le comédien et sur la faculté de ce dernier à se réapproprier les dialogues dont il était l'auteur : "Le truc qui était bien, c'est que Jamel est arrivé à la toute fin. On avait la chance d'écrire avec Eric Lavaine qui a fait ensuite 'Incognito' avec Bénabar et puis Fred Proust et Jean-Paul Bathany. On écrivait soit en binômes, soit à quatre. On écrivait toute une histoire qui se tenait bien. Jamel Debbouze, il a un truc extraordinaire. Il lit un dialogue, il ne va pas vous dire le dialogue que vous avez écrit, il va le réécrire avec la même idée et son vocabulaire (...) C'est un diamant à l'état brut Jamel. Il sublimait nos textes. Il faut le laisser aller. C'est comme les footballeurs, on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il faut faire sur un plateau", explique-t-il.

