Jamel Debbouze en deuil : son père est mort à l'âge de 71 ans

Gros coup dur pour Jamel Debbouze. Le célèbre humoriste est en deuil après avoir perdu son père. Selon les informations du média "L’Opinion Maroc", Ahmed Touzani, est décédé au cours du week-end des suites "d’une maladie fulgurante". Il s’est éteint à l’âge de 71 ans dans une clinique à Marrakech, au Maroc.

Jamel Debbouze qui vit à Paris avec sa femme Mélissa Theuriau et leurs enfants Léon et Lila, s’est donc rapidement rendu à Marrakech. Les obsèques de son père ont en effet eu lieu dans la journée de dimanche 14 mars 2021 car, selon la coutume, l’inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le décès : avant le coucher du soleil si le décès a eu lieu le matin, le lendemain matin s’il est survenu le soir.

"Il a fait avec ce qu’il a pu"

Une photo publiée par le média marocain montre d’ailleurs Jamel Debbouze durant la cérémonie mortuaire, entouré de plusieurs hommes, masqué et vêtu d’une tenue traditionnelle, pour se joindre au cortège. Après une prière à la mosquée Koutoubia, le défunt a été enterré dans un cimetière de Marrakech.

Très pudique au sujet de son père, Jamel Beddouze l’évoquait néanmoins dans ses sketchs. "Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c’est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu’il a pu, il a été déraciné de son pays d’origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n’aurais pas fait pour les miens", avait-il déclaré dans une rare interview dans "Sept à Huit" en 2018. Ahmed Touzani laisse derrière lui six enfants à savoir Jamel, Mohamed, Hayat, Karim, Rashid et une fille, Nawel.

Par E.S.