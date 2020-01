Jamel Debbouze en famille : sa carte de voeux originale sur Instagram

En juin dernier, Jamel Debbouze a annoncé au micro de RTL une pause de "plusieurs années" dans sa carrière. "Je suis toujours très surpris de voir les salles pleines et le plaisir que je continue à prendre, ça n'a pas bougé, c'est formidable. Mais pour que je puisse continuer à en prendre, il faut aussi que je ménage ma monture. J'arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années", révélait-il.

Il a poursuivi en expliquant les raisons d'un tel choix. "Il va falloir que je me régénère d'une certaine manière. Si tu me demandes ce que j'ai envie de faire là, aujourd'hui... rien. Absolument plus rien. J'ai beaucoup donné et aujourd'hui, si j'ai envie de pouvoir surprendre, il faut que je me surprenne moi-même. Et la meilleure manière, c'est d'être en jachère. Laisser le corps et l'esprit se reposer, pour aller chercher des choses neuves ou en tout cas intéressantes".

Des fêtes de fin d'année en famille

Après avoir terminé la tournée de son spectacle "Maintenant ou Jamel" qu'il avait débutée en 2017, Jamel Debbouze s'est retiré de la scène médiatique. Début décembre, l'humoriste de 44 ans a dévoilé de rares clichés de son fils Léon, fruit de son amour avec Mélissa Theuriau qu'il a épousée en 2008. Ils sont également les heureux parents d'une petite fille prénommée Lila, âgée aujourd'hui de 8 ans. Cette dernière s'est elle aussi retrouvée sur la page Instagram de son père à l'occasion de Noël.

Mercredi 1er janvier 2020, pour le passage à la nouvelle année, Jamel Debbouze a concocté une jolie surprise à ses abonnés. En effet, l'acteur a posté un cliché façon "carte de voeux" sur lequel il prend la pose sur un matelas aux côtés de ses deux enfants et de sa femme, Mélissa Theuriau. Comme toujours, l'heureux papa a pris soin de ne pas dévoiler les visages de Léon et Lila. En légende de la photo, il a posté le message suivant : "Je vous souhaite une très bonne année 2020 à tous !"

Par Non Stop People TV