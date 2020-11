Jamel Debbouze interrompt l'émission "A prendre ou laisser" pour s'en prendre à Booder

Ce mardi l'humoriste Booder était dans "A prendre ou à laisser", pour animer l'émission aux côtés de Cyril Hanouna. Il est arrivé vêtu d'une veste blanche au col bleu blanc rouge et d'un chapeau assorti. Alors que Cyril Hanouna lui demande de faire un résumé de la partie, l'humoriste explose de rire. "Je viens de recevoir un texto de Jamel". Et Cyril Hanouna dévoile la raison : il lui a volé son blouson. "Exactement, c'est un emprunt de longue durée", corrige l'humoriste.

"Je vais porter plainte !"

En septembre, ce dernier a sorti une autobiographie intitulée "Un bout d'air" dans laquelle il raconte son enfance mais aussi plus globalement sa vie. Il ne voulait pas laisser les autres le faire à sa place comme il l'a expliqué à Jean-Marc Morandini. L'humoriste voulait notamment tordre le cou à la rumeur qui le disait atteint d'une maladie génétique. Il a démenti à de nombreuses reprises.

Sur le plateau, l'émission continue quand le téléphone de Cyril Hanouna se met à sonner. Au bout du fil, Jamel Debbouze. Le mari de Melissa Theuriau veut récupérer sa veste. "Je vais porter plainte pour association de malfaiteur !", lance-t-il au téléphone. L'animateur de C8 se dédouane et dit qu'l n'y est pour rien. D'ailleurs Booder lui a aussi piqué une veste. Au bout du fil Jamel réclame son dû et menace Booder "t'as de la chance qu'on soit confiné !", lance-t-il. Cyril Hanouna promet de régler le litige et raccroche. Booder va plus loin dans la blague : "et j'ai le pantalon de Mel Gibson !". Enorme fou rire sur le plateau. Tout est bien qui finit bien et les participants sont ravis d'être là.

Par Mélanie C.