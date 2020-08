Jamel Debbouze marié à Mélissa Theuriau : comment ils se sont rencontrés

Après le retour de "Tous en cuisine" ce lundi 24 août sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir les nouvelles aventures d’Aladin dans "Alad’2" porté par Kev Adams dès 21h05. Direction Bagdad dans ce deuxième volet consacré à la vie revisitée du personnage de Disney. Jamel Debbouze y campe l’impitoyable Shah Zaman qui souhaite prendre le contrôle de la ville et épouser la belle Shallia. Si tout lui réussit professionnellement, c’est également le cas dans sa vie privée. Jamel Debbouze file le parfait amour avec Mélissa Theuriau depuis plusieurs années. Le couple s’est même marié le 7 mai 2008. De leur union sont nés deux enfants, Léon et Lila. Pourtant, rien ne les prédestinait à être ensemble…

"Il lisait Le Monde à l’envers"

Invités de Michel Drucker dans "Vivement dimanche" en 2015, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze s'étaient confiés sur leur rencontre. L’humoriste raconte : "La première fois que je l’ai vue c’était à la télévision". La vraie rencontre, elle a eu lieu sur le tournage du film "Astérix aux Jeux Olympiques". "Elle était là, elle faisait un sujet et effectivement à ce moment-là ma vie a basculé…quasiment tout de suite" se souvient Jamel Debbouze un peu gêné. Mélissa Theuriau raconte ensuite, "Je n'avais pas le droit de l’approcher parce qu’il faisait partie des grandes stars comme Gérard Depardieu qui tournait également sur cet opus. On m’avait dit ‘Attention il y a deux personnes que tu n’approches pas, c’est Jamel Debbouze qui ne supportera pas d’être embêté et Gérard Depardieu’".

La journaliste raconte avoir "obéi sagement". Puis Mélissa Theuriau révèle amusée, "J’ai vu qu’il lisait Le Monde à l’envers à un moment donc ça m’a paru étrange et j’ai vu qu’il n’était pas concentré sur son journal !". Malgré les obstacles, ils parviennent à faire connaissance plus tard. La journaliste raconte alors avoir adoré "les prises de position, les convictions et la nuance dans ses propos". Depuis, ils filent le parfait amour.

Par Non Stop People TV