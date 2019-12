Jamel Debbouze : Ses tendres confidences sur sa femme Mélissa Theuriau et leurs enfants

Jamel Debbouze file le parfait amour avec Mélissa Theuriau depuis plus de 11 ans. Ils sont les heureux parents de Léon, qui est né le 3 décembre 2008 et Lila, qui a pointé le bout de son nez le 28 septembre 2011. Le couple a toujours privilégié la simplicité et aime préserver sa vie privée. Ils partagent très peu de photos de leur famille et encore moins de leurs enfants. Ils veulent les protéger au maximum, même si ce n'est pas toujours évident. Invité sur le plateau de "Clique", Jamel Debbouze, qui avait expliqué comment il avait surmonté son handicap, a eu l'honneur de clôturer cette année en beauté. Il était l'ultime invité de Mouloud Achour ce vendredi 20 décembre. Pour cette occasion, le comique a fait quelques confidences sur sa femme Mélissa Theuriau et sur leur vie de famille !

"On est un couple public et on en est conscient"

Le présentateur a demandé à son invité : "Quand on est dans l'ombre dans sa vie de famille, comment on le vit ?" et Jamel Debbouze, qui vit un quotidien "mouvementé" avec son épouse, a immédiatement répondu : "Je suis pas si dans l'ombre que ça dans ma vie de famille. J'ai une femme qui se charge de mettre la lumière régulièrement. On est un couple public et on en est conscient. C'est vraiment dur de slalomer là-dedans pour les enfants. On espère les préserver au maximum de ça, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça peut vite nous échapper.". Il a par la suite révélé de quelle manière il protégeait ses enfants avec sa femme Mélissa Theuriau : "On essaie de vivre le plus normalement possible avec tout ça. On a des amis, on a la famille et on a des gens qui n'hésitent pas à nous remettre dans le droit chemin". Une famille sous le feu des projecteurs qui sait garder les pieds sur Terre.

Par Solène Sab