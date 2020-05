Jamel Debbouze : son hommage original aux soignants

Depuis le début de la crise sanitaire, les soignants sont sur le devant de la scène. Cela fait plusieurs années que les moyens alloués aux hôpitaux et au personnel de santé baissent de plus en plus. Ces derniers ont dû faire face à une épidémie sans précédent, avec des moyens pas toujours suffisants. Alors que la première vague est passée, certains commencent à souffler et dressent le bilan de ces semaines sous tension. Emmanuel Macron qui a recadré Philippe Etchebest, a promis des investissements de la part de l'État dans le but de mettre fin à la "paupérisation" des hôpitaux français. Alors que les soignants espèrent compter sur le gouvernement, ils peuvent malgré tout compter sur le soutien des Français, infaillible depuis le début de la crise.

Un hommage original

De nombreuses personnalités leur rendent hommage sur les réseaux sociaux. Et ce mercredi 20 mai, c'est l'humoriste Jamel Debbouze, mari de Mélissa Theuriau, qui adresse un tendre mot aux soignants. Il a posté une photo d'une illustration où l'on voit des soignants marcher, entourés de super-héros. En légende il écrit "Merci aux héros de la planète". Un hommage original qui a suscité de nombreuses réactions en commentaire. "Magnifique illustration pour décrire ces héros", "Excellent", "Tu as tout dit !". Certains sont, au contraire, moins emballés par son illustration. "Arrêtons cette hypocrisie, on les ignore toute l'année et là on les applaudit...", "Je ne vois pas en quoi ce sont des héros, ils font juste leur travail".

Par J.F.