Jarry : cet étonnant projet qu'il vient de dévoiler

Si vous avez passé votre confinement à traîner sur les réseaux sociaux, impossible d'être passé à côté de ces vidéos à mourir de rire. L'humoriste Jarry a inondé son compte Instagram de vidéo avec ses enfants, les jumeaux Vic et Tim. Il se filme en train de leur poser des questions et les deux petits ont des réponses à chaque fois très drôles et pleines de réparties. Difficile donc de l'imaginer autoritaires avec ses jumeaux qui ont fêté leurs quatre ans le 30 juin dernier, et il semblerait que dans la vraie vie, il ait un peu de mal à l'être. Dans un entretien accordé à l'Express il déclarait : "J'essaie d'être autoritaire. Mais ce n'est pas gagné. Dès qu'un des deux pleure, je me sens obligé de m'excuser. Tout le monde dit qu'il faut tenir, être ferme... Je me promets que, la semaine prochaine, je tiendrai. Et puis, trois ans et demi plus tard, je m'aperçois que le mode autoritaire n'est toujours pas enclenché".

"un rêve se réalise"

Autoritaire non, mais fou de ses enfants assurément. À tel point que son nouveau projet leur est en parti consacré. Dans un post Instagram, il a dévoilé que ses vidéos avec Vic et Tim étaient adaptés en bande-dessinée. Une BD qui sortira en octobre prochain, aux éditions Michel Lafon. Au lendemain de l'anniversaire des jumeaux, il a posté la couverture sur le réseau social, accompagné de la légende suivante : "J’ai le grand honneur de vous annoncer la sortie de ma BD « Jarry et ses enfants » en parution le 8 octobre, dans toutes les bonnes librairies Francophones ! Je suis très ému d’avoir donné naissance avec mes enfants à des histoires drôles et émouvantes qui, je l’espère, vous régaleront ! Merci au génie de @giugiuhoy pour les dessins et @editionsmichellafon de faire que se rêve se réalise !!! Cette Bd c’est la vôtre". Un projet déjà bien accueilli par sa communauté, au vu des nombreux commentaires positifs.

Par J.F.