Jarry menacé de mort depuis qu’il est papa

Ce mardi 8 décembre 2020, Faustine Bollaert recevait le patineur Philippe Candeloro et l’humoriste Jarry sur le plateau de "Ça commence aujourd’hui". Philippe Candeloro a fait de tristes confidences sur son père, décédé des suites d’un cancer de la prostate. "Je l’ai vu dépérir", a notamment raconté le patineur, en larmes. De son côté, Jarry s’est confié sur des menaces de mort qu’il a reçues récemment. L’humoriste, qui est devenu papa en 2016 de jumeaux nés par GPA aux États-Unis, n’a pas caché son inquiétude face à ces menaces qui durent depuis des années. "Je suis menacé de mort parce que je suis papa, homosexuel ayant des enfants, donc ça fait un an et demi, deux ans, que je suis menacé", a reconnu Jarry face à Faustine Bollaert.

"On va vous brûler"

Les menaces que Jarry reçoit font froid dans le dos. "On va te retrouver, on va vous brûler, on peut pas laisser deux enfants se faire sodomiser par des hommes…", a précisé Jarry, citant les messages qu’il reçoit quotidiennement via les réseaux sociaux. "On le voit aujourd'hui dans l'actualité, il ne faut pas beaucoup de gens pour être en danger, il suffit d'une seule personne", a analysé Jarry, inquiet que l'un de ces cyber-harceleurs mette un jour ses menaces à exécution. Ce n’est pas la première fois que Jarry admet être victime de menaces de mort. En 2018, sur le plateau de "Salut les terriens !", le juré de "Mask Singer" avait évoqué les attaques qu’il subit dans la rue. "Il y a encore des gens qui me disent : 'Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?' ou 'Elle est où, la maman ?', 'Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants ?’", avait-il regretté avant de conclure : "J'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui les gens ne se disent pas : 'C'est quoi le mal, en fait, d'aimer ?’".

