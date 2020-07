Jarry : pourquoi il a failli refuser la présentation de "Good Singers"

Jarry troque son costume d'humoriste pour celui d'animateur. Il sera ce vendredi soir à la présentation de "Good Singers", la nouvelle émission de TF1. Le but est simple. Pour cette première, les deux équipes de célébrités qui vont s'affronter seront composées d'Amir, Titoff et Julie Zenatti d'un côté, et d'Anggun, Cartman et Chris Marques de l'autre. Ils devront déterminer quels anonymes sont de vrais chanteurs. À cette occasion, Jarry qui a dévoilé son nouveau projet s'est confié dans les colonnes du Huffington Post sur ce nouveau programme qui risque de cartonner : "Ce qui est intéressant dans cette émission, c’est qu’il ne s’agit pas de chanteurs professionnels. Certains chantent moins bien que d’autres, mais tous sont des personnes de la vie de tous les jours, des artisans, des boulangers, peu importe. D’ailleurs j’ai demandé à ne pas savoir à l’avance qui sont les bons ou mauvais chanteurs. D’une part pour vivre à fond l’émission, mais aussi parce que la plupart des célébrités sont aussi des amis qui me connaissent bien et auraient su déchiffrer mes expressions".

"pour moi, c'était une blague"

Un rôle qu'il prend très à coeur mais que le père de deux enfants était pourtant à deux doigts de refuser, pensant que la chaîne lui faisait une blague. “Quand j’ai reçu la proposition, je n’ai même pas répondu. Pour moi c’était forcément une blague, pourquoi ils m’auraient choisi moi alors que TF1 ne manque pas de bons présentateurs? Et puis plus tard, ils m’ont relancé en me faisant savoir qu’ils attendaient ma réponse. C’est là que j’ai compris qu’ils étaient sérieux”. Il ajoute ensuite : "J’ai eu besoin d’y réfléchir quand même parce que c’est un rôle important. Mais j’ai accepté parce que le concept de l’émission m’a vraiment séduit, j’ai adoré.”

Par J.F.