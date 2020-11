Jarry : sa nouvelle coupe de cheveux critiquée, il se justifie

En début de semaine, Jarry postait une nouvelle photo sur son compte Instagram. L'humoriste dévoilait sa nouvelle coupe de cheveux : "Bisous du lundi matin ! Nouvelle coupe comme ça pour voir ....alors ? Et pour rassurer certains les cheveux repoussent déjà".

Évidemment, les fans de l'humoriste se sont montrés déçus par le fait que Jarry ait coupé "sa houpette". Kev Adams a également réagi et s'est moqué de son acolyte de Mask Singer : "Tu fais tout comme moi ! Je t'obsède à ce point" écrivait-il en commentaire.

"Je me suis fait opérer"

Face aux nombres de réactions, l'humoriste Jarry a décidé de s'expliquer sur cette décision dans une story Instagram. "Je me suis fait opérer il y a quelques jours à Paris, je me suis fait planter des cheveux, je l'avais déjà fait il y a cinq ans et heureusement que je l'ai fait sinon j'aurais été chauve mais là ma petite houpette allait disparaître de nouveau donc je me suis fait greffer des cheveux j'en ai mis beaucoup pour avoir des effets de mèche qui vont être dingue" déclare alors l'humoriste.

Jarry, qui a récemment poussé un coup de gueule contre le gouvernement poursuit ensuite : "J'ai décidé de le faire dans une clinique française; je ne suis pas allé à l'étranger car y a pas de suivi et y a des retours catastrophiques. Bientôt le retour de ma houpette. Je ne pensais pas devoir me justifier mais je me justifie et je suis très content d'être comme ça, ça me permet de me voir différemment".

Par J.F.