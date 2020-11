Jarry se confie sur l'addiction de son ancien compagnon

Avant de partager sa vie avec le père de ses jumeaux Vic et Tim, Jarry a vécu une relation compliquée avec un ancien compagnon. Dans une interview accordée à Femme Actuelle. l'humoriste présent dans le jury de Mask Singer sur TF1, s'est confié sur l'addiction à l'alcool de l'homme avec qui il vivait. Interrogé sur "la chose la plus folle" qu'il a "osé par amour", Jarry a répondu : "Accepter un problème d’alcool chez un des garçons avec qui j’étais… En tant persuadé que j’allais réussir à le sortir de là". Mais l'humoriste s'est heurté devant cette addiction qu'il n'a pas réussi à ralentir. "Je n'ai pas réussi. L’alcool a été plus fort que moi...", a-t-il ajouté.

"Quand je l'ai rencontré, c'était évident"

Sa relation avec l'homme a fini par se terminer avant qu'il ne rencontre son actuel compagnon dont l’identité n’a jamais été dévoilée. Une histoire qui fait aujourd’hui le bonheur de Jarry. "Je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien. Quand je l'ai rencontré, c'était évident. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'il arrive à vivre avec moi, c'est forcément quelqu'un de formidable", avait-il confié dans le documentaire "Jarry, millésime incontrôlé" sur C8 en 2017. Après une procédure d’adoption qui n'a pas abouti, l’humoriste a finalement pu fonder une famille en 2016 avec son compagnon grâce à la GPA. Très discret sur son couple où il n'a jamais dévoilé le visage de son compagnon, Jarry partage cependant de temps en temps des clichés de ses enfants.

Par Marie Merlet