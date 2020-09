Jarry : son coup de gueule contre le gouvernement

Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement nous éloigne un peu plus d'un retour à la normale. En effet, alors que la vie semblait reprendre son cours, les cas de covid-19 n'ont cessé d'augmenter ces dernières semaines. Il faudra donc patienter encore un peu avant que les théâtres, salles de concerts et discothèques rouvrent leurs portes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette situation commence légèrement à agacer les artistes. L'humoriste Jarry a posté une photo sur son compte Instagram afin d'expliquer que sa tournée était de toute évidence reportée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes après, il a posté une nouvelle vidéo et s'en est pris au gouvernement. Il pointe du doigt les mesures parfois incohérentes et le flou qui règne sur notre avenir qu'il soit social ou culturel.

"on peut avoir une réponse cohérente ?"

Jarry a confié être "perdu" parmi toutes les déclarations faites par les nombreux scientifiques dans les médias. En effet, selon lui, personne ne dit la même chose. "J'ai besoin d'avoir votre avis sur un truc. Vous n'avez pas le sentiment que tous les jours un docteur dit qu'il n'y a pas de deuxième vague ? Le lendemain on nous dit que ça va être pire que la première vague. Et encore un autre lendemain, un autre scientifique dit que tout va bien. Normalement, la science c'est exacte non ? Est-ce que je peux avoir un scientifique qui me réponde clairement sur la situation ? Et on peut avoir une réponse cohérente et unanime ?" déclare-t-il dans la vidéo. Une publication que l'animateur de Good Singers a accompagnée de la légende suivante : "J’aimerais sincèrement comprendre mais là je suis perdu ! Amis scientifiques merci donc de répondre à la question posée .... merci de partager en espérant avoir une réponse".

Par J.F.