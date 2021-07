Jazz enceinte de son troisième enfant ? La rumeur confirmée sur Snapchat

C'est en participant à l'émission "Qui veut épouser mon fils ?" sur TF1 que Jazz a été révélée au public. À la suite de cette première apparition, elle a poursuivi sa carrière dans différents programmes de télé-réalité, notamment "Les Anges" sur NRJ12. Côté coeur, elle a rencontré Laurent Correia avec lequel elle est toujours en couple aujourd'hui. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Chelsea et Cayden. Et c'est à Dubaï qu'ils se sont installés, dans une immense villa que leurs fans peuvent souvent voir lors de leurs prises de parole sur les réseaux sociaux. Si leur histoire d'amour a connu des hauts et des bas, Jazz et Laurent Correia ont toujours réussi à se retrouver. Mariés depuis 2018, ils sont les stars de leur propre émission de télé-réalité baptisée "JLC Family" et diffusée sur TFX.

Récemment, le couple s'est envolé direction les Maldives pour profiter d'un voyage paradisiaque. Et c'est avec leurs deux enfants qu'ils ont posé leurs valises dans ce lieu d'exception. Depuis le début de leur séjour, Jazz poste de nombreuses photos en famille. Mardi 27 juillet 2021, elle a publié un selfie immortalisé avec sa fille Chelsea. En légende, elle a écrit le message suivant : "Chelsea et moi quand on se rend compte qu'on a mangé tout notre repas super vite pour avoir le meilleur dessert et qu'il n’y en a plus".

"J'ai spoilé la prochaine saison de 'JLC Family'"

Depuis plusieurs jours, Jazz est au coeur d'une rumeur qui n'en finit pas de circuler sur les réseaux sociaux. En effet, des internautes soupçonnent la jeune femme d'être enceinte de son troisième enfant. Sur des captures d'écran issues de ses réseaux sociaux, elle afficherait un ventre arrondi. Mardi 27 juillet 2021, Marc Blata s'est emparé de son compte Snapchat pour confirmer la rumeur : oui, Jazz serait bel et bien enceinte. "J'ai eu l'information tout à l'heure. C'est pas un crousti méchant, mais c'est un crousti exclu (...) Vous savez qui l'a sorti en premier, c'est moi. Jazz est enceinte ! Ouais, ouais, ouais, c'est cash. Félicitations ! Jazz est enceinte. Bon, j'ai spoilé la prochaine saison de 'JLC Family', mais bon, c'est mon travail. Ne commencez pas à dire : 'Comment il sait ?' Il y a des taupes", a-t-il lâché. Pour l'instant, Jazz n'a pas réagi à cette révélation.

