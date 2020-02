Je t'aime, etc. : Daphné Bürki évincée au profit de Sophie Davant ?

Depuis deux ans et demi, Daphné Bürki et ses chroniqueurs parlent d'amour et de sexe dans "Je t'aime, etc.", diffusé echaque jour sur France 2. Mais le clap de fin pour l'animatrice et son émission pourrait bien être pour très bientôt. Et pour cause… Si ses camarades Faustine Bollaert et Sophie Davant affichent d'excellents résultats d'audience avec leurs programmes respectifs "Ça commence aujourd'hui" et "Affaire conclue", Daphné Bürki est à la traîne.

Ainsi, ce lundi 17 février, Matthieu Delormeau a affirmé dans "Touche pas à mon poste" que France 2 devrait très prochainement la déprogrammer : "J’en profite pour vous glisser un petit scoop média : j’espère que je ne lui apprends pas la pauvre, mais son émission Ça commence aujourd’hui [ou plutôt Je t’aime, etc., ndlr] à Daphné Bürki est arrêtée".

Daphné Bürki remplacée par Sophie Davant ?

Une information confirmée par Cyril Hanouna : "Apparemment, ils vont rallonger Affaire conclue". Il ajoute avec humour : "Ça veut dire que ça va démarrer à 16h et ça va terminer à 22h. C’est le nouveau TPMP. Les objets, je ne sais pas où ils vont les trouver". L'occasion pour lui d'envoyer un petit message à Daphné Bürki : "Si Daphné veut revenir dans le groupe Canal, elle est la bienvenue". Pour rappel, l'animatrice a officié pour "La Nouvelle Édition" et "Le Grand Journal" avant son arrivée chez France Télévisions.

Par C.F.