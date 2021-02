Je te promets : Comment la production de This is us a été convaincue

Depuis son lancement en France, la série "Je te promets", qui est le remake français de la série phénomène américaine "This is us", cartonne sur TF1. C’est la productrice Aline Panel, qui a également lancé la série Sam, qui a réussi à acquérir les droits auprès de la Fox. Auprès de nos confrères d’Allociné, la productrice française a expliqué comment elle a réussi à convaincre la Fox : "En fait, j’ai eu un entretien très sympa avec des gens de la Fox qui, je pense, ont rapidement vu que je comprenais très bien cette série et que j’avais une vision précise de l’adaptation potentielle. Mais ça n’a servi à rien car ils m’ont expliqué que les droits d’adaptation n’étaient pas à vendre. This Is Us était encore trop récente. Il fallait qu’elle suive son cycle normal d’exploitation à l’étranger dans sa version d’origine avant qu’elle puisse être adaptée. Mais ils m’ont finalement rappelée un an après, au moment où les séries américaines et étrangères commençaient à marcher moins bien lorsqu’elles étaient exportées, puisque c’est le moment où les séries locales ont peu à peu explosé partout dans le monde. Donc pour la première fois ils ont envisagé de raccourcir ce délai et de passer plus vite à l’exploitation sous forme d’adaptation. Une adaptation était d’ailleurs déjà en cours en Turquie à ce moment-là".

Des droits achetés à la Fox

Aline Panel poursuit : "Ils m’ont donc gentiment intégrée dans un appel d’offres où j’étais en concurrence avec quatre autres groupes. Je pensais que j’allais me faire manger tout cru, que les autres allaient sortir leurs carnets de chèques et prendre plein de formats pour avoir celui-ci – ce que je ne pouvais pas faire avec ma petite structure – et en fait c’est chouette parce qu’ils m’ont choisie. Ils m’ont dit qu’ils pensaient qu’avec moi ça se ferait. Parce que je suis à la fois la patronne qui va faire la démarche business et commerciale d’obtenir les droits et de proposer la série à une chaîne. Mais entre les deux c’est également moi qui fais tout. C’est moi qui produis, car à la base je suis productrice artistique, et c’est pour produire que j’ai monté ma boîte. C’est moi qui ai choisi les scénaristes, les réalisateurs. Qui ai travaillé avec eux sur chaque détail, chaque choix de musique, chaque décision sur les lumières, sur les manières de traiter les époques. Donc ils se disaient que ça avait plus de chance de voir le jour avec quelqu’un qui avait vraiment envie de le faire".

Par Alexia Felix