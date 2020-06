Jean-Baptiste Guegan : son retour dans La France a un incroyable talent agace les internautes

M6 est revenu avec l'un de ses programmes phares, "La France a un incroyable talent". Mais cette année, l'émission est légèrement déclinée et devient "La bataille du jury". Le principe est au toujours aussi simple, 24 artistes vont s'affronter durant ce concours mais ces derniers y ont déjà participé. L'occasion pour eux de soit retenter leur chance ou encore remettre leur titre en jeu. C'est donc sans surprise que les téléspectateurs ont vu arriver sur le plateau Jean-Baptiste Guégan. Le sosie vocal de Johnny Hallyday qui ne souhaite plus être associé à lui, a gagné lors d'un duel face à Caroline Costa. Alors qu'il a déjà remporté le titre ainsi que la coquette somme de 100 000 euros en 2018.

Il avait pourtant expliqué dans une interview à Télé-Loisirs il y a quelques semaines qu'il refusait de participer au programme. "Tout simplement parce qu’il fallait que je garde le secret. J’ai accepté tout simplement, parce qu’on me l’a proposé, assure-t-il. Et aussi, parce que je connais bien les membres du jury. J’ai créé des relations depuis que j’ai gagné La France a un incroyable talent. Ça reste des moments inoubliables".

Un comportement qui n'a pas plus aux internautes qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. "Inadmissible qu'il l'ait remporté face à Caroline Costa. Elle a fait un RETOUR EMOUVANT ET MAGNIFIQUE" a-t-on pu lire, "Choisir Guegan à Caroline Costa... Qu’elle erreur, le jury sert vraiment à rien là c’est terrible toujours faire du favoritisme parce que c’est la voix de Johnny" ou encore "Mais on le garde juste parce qu'il a la même voix que Johnny il faut donner la chance aux autres un peu".

Jean-Baptiste Guégan est tellement surcôté #LFAUIT — Guillaume85 (@Guillaume85260) June 23, 2020

Je comprends toujours pas comment Jean-Baptiste Guégan avait pu gagner la finale de #LFAUIT face à Nadia & Dakota — ∞ Miloune ∞ (@TheMilounette) June 23, 2020

Par J.F.