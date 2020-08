Jean-Baptiste Marteau explique son choix d’exposer son mari et sa fille

Pendant tout l’été, Jean-Baptiste Marteau remplace Laurent Delahousse le week-end. Joker au JT de France 2 à 13H, le présentateur s’est fait connaître des téléspectateurs en tant que joker des journaux dans l’émission "Télématin". Jean-Baptiste Marteau devient ensuite chroniqueur dans "L’émission politique" présentée par Léa Salamé sur France 2. Pendant le confinement, le journaliste de 37 ans a remplacé au pied levé Marie-Sophie Lacarrau à la présentation du 13h de France 2 pendant deux semaines. La journaliste était confinée "par précaution après avoir été en contact avec une personne soupçonnée d’être contaminée par le Covid-19", avait indiqué la chaîne. Pendant ce remplacement, le JT de 13h a battu un record d'audience vieux de plus de 15 ans avec 4,9 millions de téléspectateurs. De quoi rendre fier Jean-Baptiste Marteau qui a confié ce mardi 11 août sur Europe 1 qu’il souhaiterait évoluer au sein du service public et ne plus être joker.

"C’est un devoir"

Invité de l’émission "Culture Médias", Jean-Baptiste Marteau a fait quelques confidences sur sa vie privée, et notamment la façon dont il gère l’exposition médiatique. Marié à un dénommé Bruno et père d’une petite fille, Jean-Baptiste Marteau a expliqué pourquoi il acceptait de dévoiler sa vie privée sur les réseaux sociaux. "Il y a effectivement le côté 'où est-ce qu'on met la barre dans la vie privée ?' Je ne montre pas tout et à la fois, vis-à-vis des messages que je peux recevoir, notamment de jeunes depuis plusieurs années, je me dis qu'il y a aussi un devoir de leur montrer qu'être homosexuel, qu'avoir une vie heureuse, épanouie personnellement et professionnellement, c'est pas impossible", explique le journaliste. Engagé depuis 10 ans dans une association baptisée "Le Refuge", Jean-Baptiste Marteau affirme qu’il est de son "devoir" d’accompagner les jeunes "qui sont juste foutus à la porte de chez eux parce qu'ils sont homosexuels". "Ça, je me dis que c'est un devoir, parce que moi, j'ai de la chance, eux en ont moins. Donc je dois les accompagner", admet-il avant de conclure : "On m'a beaucoup parlé de ce qu'on appelle les rôles-modèles, j'y croyais pas trop au début et puis en écoutant certains témoignages de jeunes qui disent 'merci. Voilà, je vois que c'est possible' ; bah je me dis que ça peut rendre service aussi".

Par Matilde A.