Jean-Claude Dreyfus : comment la pub Marie lui a donné une "liberté" financière (Exclu vidéo)

En 2017, Jean-Claude Dreyfus était l'invité du "Grand Show", d'Alexandra Roost sur Non Stop People. Il en avait profité pour faire des révélations sur sa vie amoureuse. "Je ne suis pas très famille. J'aimais beaucoup mes parents, évidemment. Je suis parti, j'avais à peine 15 ans. Je les ai toujours informés et rassurés d'où j'étais, mais je suis parti. J'ai trouvé des gens avec qui j'ai vécu, hommes ou femmes d'ailleurs (...) Je me suis marié avec une jeune femme que j'ai rencontrée, j'avais 17 ans (...) Je suis avec quelqu'un actuellement. Ça fait 9 ans bientôt (...) Il s'appelle Nicolas, il fait du métal, du rock. Il a un groupe", disait-il.

"J'ai très bien gagné ma vie"

Ce vendredi 28 février, Jean-Claude Dreyfus est l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe". Pendant l'entretien, il a accepté de revenir sur sa collaboration avec la célèbre marque "Marie". De 1986 à 2003, il s'est illustré dans plusieurs publicités de la franchise. Combien ça lui a rapporté ? "Je ne saurais pas vous dire", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "J'ai très bien gagné ma vie. Je pouvais ne pas faire de théâtre. Ça m'a permis d'acheter une maison, ça m'a donné la liberté (...) J'ai gagné suffisamment d'argent pour ne pas faire autre chose".

