Jean-Claude Van Damme contre la vaccination : ses surprenants propos dans TPMP

Si Jean-Claude Van Damme est mondialement réputé pour sa carrière qu’acteur et ses talents dans les arts martiaux, il est aussi connu pour donner son avis sur différents sujets de façon décalée et en mélangeant le français et l’anglais. Au fil des années, il s’est ainsi forgé un personnage lunaire, dont les prises de paroles deviennent des citations mythiques.

L’acteur belge de 60 ans l’a encore prouvé ce lundi 7 juin durant son passage sur le plateau de l’émission TPMP. Invité à donner son avis sur de nombreux sujets de société, Jean-Claude Van Damme a fini par aborder la pandémie… face Fabrice Di Vizio, un avocat très souvent convié dans le programme, pour rembarrer les chroniqueurs. À la question "Est-ce que vous êtes vacciné contre le Covid-19 ?", Jean-Claude Van Damme a alors répondu : "Pas du tout, jamais. Je ne mets pas de masque, ce n’est pas bien de dire ça, mais… Je crois qu’il faut vivre avec ce virus, on n’a pas le choix, on ne sait pas l’éviter. Faire du sport c’est bien, si je peux donner un conseil."

"Je suis équipé contre le virus"

L’acteur a ensuite été interrogé sur les raisons pour lesquelles il refuse de se soumettre à la vaccination. Ce à quoi il a répondu avec légèreté : "Je suis équipé contre le virus. Je suis équipé, vraiment ! Je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays, je vois beaucoup de gens. Et j’espère que ça ira mieux avec ce vaccin. Il faut suivre ce que votre instinct vous dit.".

Malgré tout, l’acteur a fait part de ses inquiétudes concernant ses parents Eugène et Éliana Van Varenberg, qui célébreront bientôt leurs 68 ans de mariage. "Il a reçu ce qu’il fallait, ce qui a été supprimé, tu sais ce que je veux dire. Il a pris ce qu’il fallait et après 10 jours il est reparti sur sa bicyclette." a-t-il déclaré au sujet de son père qui avait contracté la Covid-19.

Par E.S.