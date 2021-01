Jean Dujardin explique comment il a craqué pour Nathalie Péchalat devant sa télé

Voilà des mois que les salles de spectacle et les salles de cinéma sont fermés. En attendant de pouvoir faire découvrir de nouveaux films au public, acteurs et producteurs continuent de produire des longs-métrages. Optimiste, Jean Dujardin vient de finaliser le tournage de la suite de la saga "OSS 117". A cette occasion, l'acteur de 48 ans s'est confié à Paris Match.



Le journaliste David Foenkinos se livre donc sur cette rencontre sur les coulisses du tournage. Il révèle notamment qu'un soir, alors que Nicolas Bedos réconfortait un technicien venant de rompre, Jean Dujardin s'était mis à lui faire des confidences : ""Je me retrouve à discuter avec Jean et il me parle de sa femme. Ce qu'il me raconte ce soir-là, il l'a déjà évoqué ailleurs. Voir un jour Nathalie Péchalat à la télévision, et comprendre que c'est elle ; tout faire pour la rencontrer et lui dire cette folie de l'évidence amoureuse" écrit-il.

Un coup de foudre virtuel

"Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision – et je ne l'ai pas vue patiner mais parler –, elle m'a charmé" avait déjà confié Jean Dujardin au magazine ELLE en 2014. Sous le charme, l'acteur a alors pris la décision de partir la rencontrer alors qu'elle se trouvait aux Mondiaux de patinage au Japon : "Je suis parti la rejoindre à Tokyo. Je me suis dit : 'Je serai là pour cette femme, je vais la voir patiner et je vais m'intéresser au patinage !'" a-t-il confié.



Et cette initiative a été payante puisqu'ils ont été en couple et ont fini par se marier en 2018 ! Si la patineuse a donné naissance à leur première fille Jeanne, en 2015, elle vient d'annoncer qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant.

Par E.S.